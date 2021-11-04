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Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde yoğun sis nedeni ile okul servisi ile 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı.

Yoğun sis kazaya neden oldu, okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile - Ankara karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Çekerek istikametinden Zile'ye seyir halinde olan Abdullah Candan idaresindeki 60 ZC 759 plakalı Dacia marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan Temel Perçen idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

Yoğun sis nedeni Halit Özalpler yönetimindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ağır yaralandı.

Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 7'si öğrenci 8 yaralı ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nurhan İçmez
 

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