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Yoğun sis nedeniyle Mardin uçağı Elazığ'a iniş yaptı

Yoğun sis nedeniyle Mardin uçağı Elazığ'a iniş yaptı
Yoğun sis nedeniyle Mardin uçağı Elazığ'a iniş yaptı

THY'nin İstanbul -Mardin seferini yapan uçak yoğun sis nedeniyle Mardin yerine Elazığ'a zorunlu iniş yaptı.

İstanbul Atatürk Havalimanından THY'ye ait bir uçak saat 16.15 sıralarında Mardin seferini yapmak için havalandı. Saat 18.30 sıralarında Mardin Havalimanına iniş yapmak isteyen uçağın sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü. Uçağın pilotu durumu kontrol kulesine bildirdikten sonra mecburen Diyarbakır Havalimanına gitti. Burada da yoğun sis nedeniyle uçak inişini yapamadı. Ardından söz konusu uçak Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Yolcuların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

İsmail Aydoğan
 

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