İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoğun sis nedeniyle otomobil dereye uçtu

Yoğun sis nedeniyle otomobil dereye uçtu
Yoğun sis nedeniyle otomobil dereye uçtu

Hatay’da etkili olan yoğun sis nedeniyle bir otomobil dereye uçtu.

Kaza, merkez ilçe Antakya'nın Akasya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklandırmanın yetersiz olduğu yolda, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Görüş mesafesi azalan sürücü, otomobiliyle dereye uçtu. Sürücünün akıbeti bilinmezken, yoğun sis nedeniyle vinç ve çekici gelemeyince otomobil derede kaldı. 

Diğer yandan etkili olan yoğun sis hayatı da olumsuz etkiledi. Merkez ilçe Antakya'nın sokak ve caddelerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.  

Mehmet Bayrak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.