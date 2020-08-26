Yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Bölgede sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle, Ardahan-Posof güzergâhında görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle Posof ilçesine ulaşımı sağlayan uluslararası karayolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis, seyir halinde bulunan sürücülere zor anlar yaşatırken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Olgun Yıldız