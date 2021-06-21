İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoğun yağış Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu

Yoğun yağış Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu
Yoğun yağış Eskişehir'de tramvay seferlerini durdurdu

Eskişehir’de sağanak yağış sebebiyle bazı hatlarda yaşanan arızalar tramvay seferlerinin durmasına sebep olurken vatandaşlar mağdur oldu.

Yoğun yağış Eskişehir’de tramvay seferlerini durdurdu - Tıkla İzle

Şehir içi tramvay hatları, yoğun yağış sebebiyle çalışamaz hale geldi. Yağmur altında ıslanan vatandaşlar evlerine gitmek amacıyla tramvay duraklarına koştu, ancak tramvay seferleri gerçekleşen arızadan dolayı çalışmadı.

Mağdur olan vatandaşlar duraktan çıkarak gidecekleri yere yürüyerek gitmek durumunda kaldı. Durakların ve tramvayların içerisinde uzun zamandır seferlerin başlamasını bekleyen vatandaşlar, arızanın uzun süredir devam ettiğini ve seferlerin ne zaman başlayacağını bilmediklerini belirterek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre Emek mahallesinde yağmur sularının tramvay hattına sürüklediği büyük taş parçaları yolu kapattı. Kapanan tramvay yolu, seferlerin aksamasına ve sonrasında da durmasına neden oldu. Arızanın en az 1 saat daha devam edeceği belirtildi.

Mısra Ezginur Göçer - Ali Furkan Çetiner - Kazım Ulusoy
 

İLGİLİ HABER
Eskişehirde istinat duvarı çöktü, bodrum katındaki evi su bastı Eskişehir’de istinat duvarı çöktü, bodrum katındaki evi su bastı
İLGİLİ HABER
Eskişehirde şiddetli yağış Eskişehir'de şiddetli yağış

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.