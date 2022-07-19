Yoğun yağış sonrasındaki arıza ve olumsuzluklar çözüme kavuştu

Başta Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere birçok birim çalışanı, bayramın ilk gününden bu yana şehrin birçok noktasında bakım ve onarım çalışması yaptı. Zabıta Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Güzel Masa birimi de vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alarak, şehir merkezindeki tüm noktalara ilişkin yapılması gereken çalışmaları kayıt altına aldı.

Mazgallar yeniden açıldı, birikmiş atıklar temizlendi.

Bayramın ilk günü başlayan ve aşırı şekilde yağan yağmur nedeniyle dolan mazgallar, çalışanlar tarafından temizlenirken, suyun biriktirdiği atıklar da temizlendi. Başta dereler olmak üzere kanal ve çukur alanlardaki temizlik çalışmalarını da tamamlayan ekipler, mahalle sakinlerinin taleplerini de yerine getirdi. Kötü görüntünün oluştuğu alanlara da müdahale eden çalışanlar, kırılan ağaç parçaları ve moloz yığınlarını da temizledi.

Cem Kaan Toka