YÖK Atlas tercih robotu 2019| YÖK Atlas YKS lisans tercih robotu nasıl kullanılır? İşte Burada Yer Alıyor

YÖK Atlas tercih robotu 2019 ve YÖK Atlas YKS lisans tercih robotu nasıl kullanılır gibi merak ettikleriniz ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz...17 Temmuz 2019 gecesi açıklanan YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi öğrenciler tarafından tercih işlemlerine çevrilmiş durumda. Adaylar 2019 YKS'den alınan puana ve sıralamaya göre YÖK Atlas tercih robotu bilgilerini kullanarak YÖK'ün derlediği verilerden yararlanabiliyor....

YÖK ATLAS UYGULAMASI NE İŞE YARAR ?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımlamış olduğu Atlas tercih robotu 17 Temmuz günü açıklanan YKS sonuçlarından sonra öğrenci adayları tarafıından aranmaya başlandı. Atlas tercih robotu öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. YÖK Atlas tercih motoru aracılığı ile son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI UYGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ