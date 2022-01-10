YÖK Başkanı Özvar: 'Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesi için yeni bir çalışma yapacağız'

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, "2021 yılında yürütülen faaliyetler için akademik teşvik ödeneğine ilişkin süreçler devlet yükseköğretim kurumlarımızda devam etmektedir. Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek

