YÖK Başkanı Özvar: 'YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır'

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarında iyileştirme yapılmasına dair YÖK Başkanlığında açıklama yaptı. Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özvar, iptal edilen KPSS ile ilgili yürütülen incelemenin bittiğini ve yakında zamanda sonucun paylaşılacağını belirterek, “Yüksek Denetleme Kurulu şu anda soruşturmalara devam etmektedir. Savcılığa intikal eden hususlar vardır. YÖK de incelemelerini tamamlamış olup, önümüzdeki günlerde genel kurulumuzdan bu inceleme neticesi, sonucu geçecektir. Bir hafta, 15 güne kadar bu incelemenin sonucunu paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir”

Özvar, özlük haklarıyla ilgili yönetmeliğin bugün yürürlüğe girdiğini belirterek, “Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinde yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesinde büyük destek ve teşvikleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a öncelikle şükranlarımı sunarım” dedi.

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin ödemelerinde önemli bir iyileştirme yapıldığını belirten Özvar, “Yayımlanan düzenleme ile birlikte üniversite hastanelerimizde görev yapan sağlık çalışanlarımızda döner sermaye ek ödemelerinde önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Türkiye genelinde üniversitelerimizin vermiş olduğu tıp eğitimi ve sağlığıyla alakalı bazı istatistiki bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'de 208 üniversite içerisinde 42 üniversitemiz kendi tıp fakültesi ve hastanesi ile ülkemize sağlık eğitimi ve hizmeti sunmaktadır. Bu 42 üniversitenin dışında ayrıca Sağlık Bakanlığı ile sağlık hizmeti birlikte sunmak üzere hizmet veren 38 üniversitemiz daha vardır. Toplamda 80'i bulan üniversitemiz ya doğrudan kendi hastanesi ile yahut Sağlık Bakanlığıyla afiliasyon yapmak suretiyle sağlık hizmeti sunmaktadır” diye konuştu.

“Sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırma noktasında üniversitelerimiz fevkalade önemli işlemler yerine getirmektedir”

Sağlık hizmeti konusunda üniversite hastanelerine büyük bir sorumluluk düştüğüne dikkati çeken Özvar, “Toplamda bu üniversitelerde çalışan, sağlık hizmeti sunan, personelimizin dışında öğretim elemanı olarak toplamda 25 bin 143 personelimiz bulunmaktadır. Bunlar profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisidir. Toplamda 25 bini aşkın sağlık hizmeti sunan öğretim elemanlarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla üniversitelerimiz Türkiye'de sağlık hizmeti sunmak bakımından fevkalade önemli bir sorumluluğu üstlenmiş ve bu sorumluluğu yerine getirmektedir. Sağlık Bakanlığı ile birlikte sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırma noktasında üniversitelerimiz fevkalade önemli işlemler yerine getirmektedir” açıklamasında bulundu.

“Düzenlemeyle birlikte hocalarımızın ve diğer personellerimizin özlük haklarında ciddi bir iyileştirme sağlanmıştır”

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan personele aynı iyileştirmenin yapıldığına vurgu yapan Özvar, şöyle devam etti:

“Bu çapta bir düzenlemeyle birlikte hocalarımızın ve diğer personellerimizin özlük haklarında ciddi bir iyileştirme sağlanmıştır. Buna göre üniversite hastanelerimizde de Sağlık Bakanlığı hastanelerinde olduğu gibi ek ödeme, sabit ek ödeme, taban ödeme ve teşvik ek ödemesinin toplamından oluşacaktır. YÖK olarak yapmış olduğumuz bu yönetmelik değişikliği ile Sağlık Bakanlığında yapılan iyileştirmenin tam bir karşılığı, eş değerlilik karşılığı sağlanmıştır. Yani Sağlık Bakanlığında yapılan iyileştirmeler ne ise üniversitelerde de aynı iyileştirmeler hayata geçirilmiştir.”

Ek ödemelerin sabit ödeme, taban ödeme ve teşvik ödemesinden meydana geldiğini dile getiren Özvar, sabit ödemelerin merkezi bütçeden ödeneceğini bildirerek, “Sabit ek ödeme son 3 aydır olduğu gibi merkezi bütçeden ödenecektir. Sabit ek ödeme artık toplam ek ödeme tutarından mahsup edilmeyecek böylece sağlık çalışanlarının ek ödemesinde iyileşme yaşanacaktır. Bilindiği gibi 15 Temmuz tarihinden itibaren sabit ek ödeme yükü döner sermaye işletme müdürlüklerimizden merkezi bütçeye aktarılarak Döner Sermaye İşletme Müdürlükleri'nin rahatlaması sağlanmıştır” diye konuştu.

“En önemli iyileştirme taban ödemenin yapılacak olmasıdır”

Yönetmelik değişikliğinde en önemli iyileştirmenin taban ödeme olduğunu söyleyen Özvar, şunları kaydetti:

“Resmi Gazete'de yayımlanan ek ödeme yönetmelik değişikliği ile sağlanan en önemli iyileştirme taban ödemenin yapılacak olmasıdır. Bu ödeme personelin ödüllendirilerek, motivasyonunun arttırılması amacıyla her ay yapılacak ve çalışanın mesleki faaliyetlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilecektir. Sabit ek ödeme ve taban ödemeye ilave olarak teşvik ek ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu ödeme personelin görev yaptığı tesiste hizmete katkısı ve verimliliği göz önüne alınarak çalışmalarına karşılık olarak döner sermayeden yapılacaktır. Teşvik ek ödemede, sabit ödeme ve taban ödeme gibi sağlık çalışanlarını kapsayacaktır.”

Özvar konuşmasına şöyle devam etti:

“Yeni düzenleme ile resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık sağlık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, görev sırasında veya görevinden dolayı Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirilmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri aktif çalışılmış gün olarak kabul edilecektir. Bu sayede çalışanlarımızın Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş, bulaşıcı ve salgından kaynaklı hastalık, kaza, yaralanma veya saldırı gibi nedenlerden dolayı çalışamadıkları gün için ek ödemeleri kesilmeyecektir.”

Doğukan Gürel - İbrahim Berat Yılmaz