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YÖK Başkanı Özvar'dan baraj açıklaması

YÖK Başkanı Özvar'dan baraj açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan baraj açıklaması

YÖK Başkanı Özvar: "(Sınavlarda barajın kaldırılması) Buradaki esas amacımız daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına ulaşmasıdır."

YÖK Başkanı Özvar: "(Sınavlarda barajların kaldırılması) Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor."

YÖK Başkanı Özvar: "Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor."

 

YÖK Başkanı Özvar: "Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim, motivasyonlarının arttığı yönünde."

 

YÖK Başkanı Özvar: "Aslında biz yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerin kontenjanlara başvurularını artırmış oluyoruz."

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