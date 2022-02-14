YÖK Başkanı Özvar'dan baraj açıklaması

YÖK Başkanı Özvar: "(Sınavlarda barajların kaldırılması) Biz burada programların puanlarını düşürmüyoruz. Bu durum öğrencilerin hiç soru çözmeden okullara girmesi anlamına gelmiyor."



YÖK Başkanı Özvar: "Bu yeni sistem aslında daha fazla öğrencinin kontenjanlara ulaşabilmesi anlamına geliyor."

YÖK Başkanı Özvar: "Öğrencinin üzerindeki barajı geçme stresi kalktığı için, öğrencilerimizden geri aldığımız bildirim, motivasyonlarının arttığı yönünde."

YÖK Başkanı Özvar: "Aslında biz yaptığımız bu çalışma ile öğrencilerin kontenjanlara başvurularını artırmış oluyoruz."