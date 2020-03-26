YÖK Başkanı Saraç: 'Bu sene bahar dönemi yüz yüze eğitim yapılmayacaktır'

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

"Bahar dönemi eğitim sadece uzaktan yapılacak. Üniversitelerde program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak."

"YKS'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılmasını karara bağladık"

"Sınav daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği bizim için önceliktir"

"Açıklanan kararlar eğitimin tüm süreçleri için geçerli"

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç: "YÖK Genel Kurulumuzda bazı konularda karar aldık. Bahar Döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır" dedi.