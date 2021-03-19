YÖK: 'Bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldı'

YÖK, pandemi döneminde üniversiteler arası yatay geçişlerde usulsüzlüklerin tespit edildiğini duyurdu. YÖK'ten yapılan açıklamada, “Kayıt ve yurt dışından yatay geçiş için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık, hukuk gibi programlara yurt dışından yatay geçiş yapacak kişilerde dünya üniversite sıralamalarında ilk 1000 içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için bu başarı sırası aranmamaktadır. Söz konusu sıralamalarda ilk 1000'de yer alan Ukrayna'daki bazı yükseköğretim kurumlarının 'yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı' anlaşılmıştır” denildi.

YKS başarı sırası 231 bin olan bir adayın önce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına kayıt yaptırdığı, ardından KKTC'deki bir üniversitenin Hukuk programına yatay geçiş yaptığı, sonrasında da buradan İstanbul'daki bir vakıf üniversitesi Hukuk programına mevzuata aykırı biçimde geçiş yaptığının öğrenildiği belirtildi. Bunun YKS sınavını dolanmanın bir yolu haline getirildiği kaydedilen açıklamada, “İncelemeler sırasında ayrıca eksik belgelerle yatay geçişleri yapılmış öğrenciler de tespit edilmiş ve tüm bu hususlarla ilgili olarak 'öğrenci yatay geçişlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi ve ivedilikle gerekli belgelerin tamamlatılması, belgeleri uygun olmaksızın veya eksik belgeleri tamamlatılmaksızın usulsüz yatay geçiş yapmış veya yurt dışından öğrenci kabul kontenjanı çerçevesinde usulsüz alınmış öğrenciler ile ilgili olarak mevzuat hükümleri gereğince kayıt işlemlerinin iptal edilmesi' üniversitelere bildirilmiştir. Yurt içinde YKS sınavına yıllarca hazırlanan yüzbinlerce gencimize ve onların emeklerine haksızlık ederek özellikle YKS başarı sıralaması şartı bulunan tıp, hukuk, eczacılık gibi programlara fırsat eşitliğine aykırı ve usulsüz bir şekilde kayıt hakkı kazanmaya yönelik olan, küresel salgın döneminde yurt dışındaki öğrencilerimizin mağdur olmaması için alınmış, insani tarafı ağır basan kararlarımızın bir tür istismarı niteliğindeki bu girişimlerin asla kabul edilmeyeceği ve gereğinin yapılacağı bilinmelidir” denildi.

Bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldığını duyurulduğu YÖK açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bazı üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu olarak, bu gibi hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereğinin yapılacağını ve konuyla ilgili denetim ve takiplere tavizsiz bir şekilde devam edileceğinin bilinmesini isteriz. “

Mevlüt İşli