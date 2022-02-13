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YÖK doktora öğretiminin iyileştirilmesine yönelik çalıştay düzenliyor

YÖK doktora öğretiminin iyileştirilmesine yönelik çalıştay düzenliyor
YÖK doktora öğretiminin iyileştirilmesine yönelik çalıştay düzenliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yükseköğretimin en üst kademesi olan doktora öğretiminin iyileştirilmesi amacıyla “Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı” düzenlenecek.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın başkanlığında Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenecek çalıştaya yaklaşık 50 üniversitenin farklı alanlarından lisansüstü eğitimden sorumlu enstitü yetkilileri, doktora öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri katılacak.

Çalıştayda doktora öğretimine dair sorun alanlarının tespit edilmesi ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin getirilmesi ile doktora öğretiminin niteliğinin geliştirilmesi hususlarında yol haritası belirlenecek. Üç oturum halinde gerçekleştirilecek olan çalıştayda katılımcılar “Program Açma ve Öğrenci Kabulü”, “Öğretim süreçleri”, “Danışmanlık”, “İdari Süreçler” ve “Araştırma ve Tez Süreci” temaları üzerinde görüş alışverişinde bulunacak.
 

Utku Şimşek
 

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