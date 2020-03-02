“YÖK geleceğin mesleklerini belirledi”

“Millileşme önemli”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Türkiye'yi akademisiyle, iş dünyasıyla, sanayisiyle her alanda büyütmek için çalıştıklarını belirterek, “Milli teknoloji hamlesi için ihtiyaç duyulan işgücü profili belirlendi. Bu ihtiyaca yönelik de yükseköğretim programlarında güncellemeler yapılıyor. Kodlama, robotik, siber güvenlik, veri analizi, yapay zekâ, bulut teknolojileri gibi birçok alanda geleceğe yönelik çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Derslerin içeriklerini güncelliyoruz. Dünyadaki gelişmeleri örnek alırken, millileşmeye önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin geleceğini belirliyor”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yeni bölümleri hızla akademik programlara dâhil ettiğinden bahseden Gayretli, “Yeniliği ve eğitimde kaliteyi hedef alan, millileşmeye ve geleceğe yatırım yapan bir YÖK var. Ufuk açıyor ve Türkiye'nin geleceğini ve mesleklerini belirliyor” dedi.

“Ülkelerine katkı sağlayacaklar”

Üniversite öğrenci sayısının 7 milyon 800 bine ulaştığını, öğretim elemanı sayısının ise 168 bin olduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Şule Gayretli ise, “Uluslararası öğrenci sayısı ise 172 bin oldu. Yükseköğretimde yapılan yenilikler eğitimde ülkemizi tercih eden milletleri de etkileyecek. Geleceğin mesleklerinin sahipleri, kendi ülkelerine döndüklerinde, ülkelerinin kalkınmasına da katkıda bulunacaklardır” dedi.