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YÖK: 'İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir'

YÖK: 'İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir'
YÖK: 'İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir'

YÖK: 'İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ‘Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması’na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir.'

YÖK: “Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin ‘Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması'na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir.”

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