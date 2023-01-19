YÖK kanun teklifi TBMM'de

Yükseköğretim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre, vakıf üniversitelerin kapanması halinde yüzde 2 teminat ayırması gereken hallerde, banka teminat mektubu ile yerine getirilmesine imkan tanıyor. Öğrenci disiplin cezalarına ilişkin hükümler bulunuyor. Türk-Japon Bilim be Teknoloji Üniversitesi kurulacak. Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor.



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