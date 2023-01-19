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YÖK kanun teklifi TBMM'de

YÖK kanun teklifi TBMM'de
YÖK kanun teklifi TBMM'de

YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü çerçevesinde kadroya geçirilebilecek.

Yükseköğretim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Teklife göre, vakıf üniversitelerin kapanması halinde yüzde 2 teminat ayırması gereken hallerde, banka teminat mektubu ile yerine getirilmesine imkan tanıyor. Öğrenci disiplin cezalarına ilişkin hükümler bulunuyor. Türk-Japon Bilim be Teknoloji Üniversitesi kurulacak. Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor.
 

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