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YÖK'te, devlet üniversitelerindeki idari personelin durumları görüşüldü

YÖK'te, devlet üniversitelerindeki idari personelin durumları görüşüldü
YÖK'te, devlet üniversitelerindeki idari personelin durumları görüşüldü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında devlet üniversitelerinin akademik personel dışındaki personelin durumlarının görüşülmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, YÖK Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu ve YÖK Personel Daire Başkanı Recep Sarıipek'in yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı temsilcileri ve 129 devlet üniversitesinin personel dairesi başkanları katıldı. 

Toplantıda, üniversitelerimizde akademik personel dışındaki personelin istihdamı, çalışma şartları ve uygulamada yaşanan sorunlar etraflıca ele alındı. 

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcileri tarafından üniversitelerdeki idari personelin sorunlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. 

Toplantının sonunda YÖK Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu'nun moderatörlüğünde, toplantıya katılan üniversitelerin personel dairesi başkanlarından gelen soruların cevaplandırıldığı “soru-cevap-görüş" bölümü gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan devlet üniversitelerinin personel dairesi başkanları, YÖK'ün böyle bir toplantı düzenlemesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Ayrıca bu konuya verilen önemi görmekten ve karşılıklı görüş alış verişi yapma imkânına sahip olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.  

Emin Kuvat
 

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