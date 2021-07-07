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YÖK'te tıp fakültesi dekanları ile toplantı

YÖK'te tıp fakültesi dekanları ile toplantı
YÖK'te tıp fakültesi dekanları ile toplantı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin tıp fakülteleri dekanları ile bir araya geldi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından toplantı hakkında yaptığı açıklamada, “Üniversitelerimizin tıp fakültelerinin dekanları ile YÖK'te bir toplantı gerçekleştirdik. Yükseköğretim kurumlarımızdaki tıp eğitimine yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğumuz faydalı bir görüşme oldu. Bilhassa pandemi sürecinde küresel çapta önemi bir kez daha anlaşılan tıp eğitiminin niteliğine ehemmiyet göstererek, süreç odaklı bazı düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılacağını ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek
 

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