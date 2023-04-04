YÖK'ten burslara zam

YÖK, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı. Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayanlar için 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi.

YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlandığı YÖK Lisans Destek Bursu ise bin liradan bin 875 TL'ye çıkarılırken, Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı bin 500 liradan 2 bin liraya yükseltildi.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için bin 500 lira olan burs miktarı 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 lira olan burs miktarı 3 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 500 lira olan burs miktarı ise 6 bin liraya yükseltildi.

Kemal Diri

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