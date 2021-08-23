YÖK'ten DGS'ye giren öğrencilere şartlı kayıt müjdesi

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra 'stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden' önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri uygun bulunmuştur" dedi.

Utku Şimşek



İLGİLİ HABER Açıköğretim sistemi yeni açılan programlarına ilk öğrencilerini bekliyor

İLGİLİ HABER Öğrencilerin eğitim hayatları güvence altına alındı

İLGİLİ HABER Bakan Selçuk, telafi eğitimindeki öğrencilerle buluştu