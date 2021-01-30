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YÖK'ten Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili açıklama

YÖK'ten Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili açıklama
YÖK'ten Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu’ndan Boğaziçi Üniversitesi’nin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bu gibi çirkin davranışların, ne bu davranışı gösterenlerin ne de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını artırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır” denildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi’nin önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere dün Boğaziçi Üniversitesinde Ka'be-i Muazzama'nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provakatif bir eylem gerçekleşmiştir. Türk milletinin müşterek hassasiyetlerinden birisi de dini şiarlara ve sembollere hürmet göstermektir. Bu necib milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan ‘edeb ve hürmet' konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır” ifadeleri kullanıldı.

Üniversitelerin, sadece bilimsel faaliyetlerin yapıldığı yerler olmayıp aynı zamanda kendi milletinin kültür ve değerlerine sahip çıkacak nesiller, ahlaklı ve dürüst vatandaşlar yetiştiren kurumlar olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu gibi çirkin davranışların, ne bu davranışı gösterenlerin ne de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını artırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır. Dolayısıyla öğrencileri de dahil tüm akademi camiasının; toplumun müşterek hassasiyet noktaları, değerleri ve kutsallarına karşı her zaman dikkatli, nezaketli ve saygılı bir üslubu benimsemesinin kendisini ayakta tutan bu topluma karşı bir vazifesi olduğunu ve bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediğini hatırlatmak isteriz.”

Yunus Özkan
 

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