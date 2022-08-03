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YÖK'ten KPSS'deki iddialara ilişkin inceleme

YÖK'ten KPSS'deki iddialara ilişkin inceleme
YÖK'ten KPSS'deki iddialara ilişkin inceleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) çıkan bazı soruların, bir yayınevi tarafından çıkarılan deneme kitapçığındaki sorularla benzerlik gösterdiği yönündeki iddialara ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

YÖK tarafından yapılana açıklamada, “Kamuoyuna duyurulur. 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) çıkan bazı soruların, bir yayınevi tarafından çıkarılan deneme kitapçığındaki sorularla benzerlik gösterdiği yönündeki iddialar üzerine, konunun denetlenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Denetleme Kurulu (DDK) görevlendirilmiştir. Devlet Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulunca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

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