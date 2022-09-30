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YÖK'ten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki iddialarla ilgili inceleme

YÖK'ten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki iddialarla ilgili inceleme
YÖK'ten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki iddialarla ilgili inceleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin dolandırıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin dolandırıldığı yönünde basına yansıyan iddia ve YÖK'e yapılan şikayetin hemen işleme alınarak inceleme-soruşturma izni verildiği, YÖK Denetleme Kurulu'nun konuyu incelemeye başladığı öğrenildi. Konunun YÖK tarafından titizlikte araştırılacağı, YÖK'ün bu tür şikayetlerde hız kaybetmeden inceleme başlattığı, gerekli talep ve şikayetlere hızlı yanıt verilerek işlemlerin geniş çaplı yürütüldüğü kaydedildi.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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