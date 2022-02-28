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YÖK'ten Ukrayna'da tahliye edilen öğrencilere yönelik açıklamalar

YÖK'ten Ukrayna'da tahliye edilen öğrencilere yönelik açıklamalar
YÖK'ten Ukrayna'da tahliye edilen öğrencilere yönelik açıklamalar

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), “Ukrayna’da öğrenim gören öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ülkemize getirilmek üzere tahliyeleri devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yüksek Öğretim Kurulu olarak Ukrayna'da 24 Şubat'tan sonra yaşanan gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları insanların can ve mal kaybına sebep olan silahlı çatışma yoluyla değil, bir araya gelerek diyalog ve müzakere yoluyla çözmelerini temenni ediyoruz. Ülkedeki savaş ve çatışma halinin en kısa sürede yerini barış ve huzur iklimine bırakmasını umarız. Ukrayna'da öğrenim gören öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ülkemize getirilmek üzere tahliyeleri devam etmektedir. Gelişmeler diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Yüksek Öğretim Kurulumuz tarafından da yakından takip edilmektedir” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

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