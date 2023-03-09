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YÖK'ten YKS açıklaması! Adaylar için 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf kararı

YÖK'ten YKS açıklaması! Adaylar için 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf kararı
YÖK'ten YKS açıklaması! Adaylar için 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite adaylarının 17-18 Haziran 2023’de yapılacak YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verdi. YÖK’ün konuya ilişkin kararı ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedeki öğrencileri değil tüm Türkiye'deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi. Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapılarak bu kararın alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Kurulumuz kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS'de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar ÖSYM'ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur.”

Huzeyfe Tarık Yaman

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