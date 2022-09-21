YÖK'ün 'Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi' başlıyor

YÖK tarafından genç bilim adamlarının uluslararası dergilerde yabancı dilde yayın yapma becerilerini geliştirmek ve Türkiye'de yapılan bilimsel araştırmalarını uluslararası düzeyde daha görünür kılmak için geliştirilen Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi hayata geçiyor. Seviye tespit sınavı sonrasında İngilizceleri iyi ve çok iyi düzeyde olan doktoralı araştırmacıların akademik yazma yetilerini artıracak “Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı” 24 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Program çerçevesindeki eğitimler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından verilecek. Toplam 175 akademisyenin yararlanacağı ve haftada 6 saat olarak yapılacak eğitimler, 11 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak.

Huzeyfe Tarık Yaman