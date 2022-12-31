Yol ayrımında bariyerlere çarptı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Kaza, Derince ilçesi 60 Evler mevki D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 BLZ 825 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpma neticesinde otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilde bulunan 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan



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