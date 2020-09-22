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Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı
Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da başladı

Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı ve farklı illerden 106 sporcunu katıldığı Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası başladı.

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı. Şampiyonanın ilk yarışında bisikletçiler, ‘Zamana Karşı' etabında mücadele veriyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya, farklı illerden 106 sporcu katılıyor. Sporcular, ‘Genç erkekler' kategorisinde 13.5 kilometre, ‘Büyük erkekler' kategorisinde ise 26.8 kilometre yolu en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na katılan her takım 6 kişiyle start alıyor. Gerçekleşen organizasyon yarın düzenlenecek ‘Yol yarışı' ile son bulacak.

Orkun Kaya

 

 

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