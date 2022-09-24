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Yol çalışmasında bulunan mağara heyecanlandırdı

Yol çalışmasında bulunan mağara heyecanlandırdı
Yol çalışmasında bulunan mağara heyecanlandırdı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde belediyenin yol yapım çalışması kazısında yeraltı mağarası ortaya çıktı.

Mağaranın özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda çıkacağı belirtildi. Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Dolunay Mahallesi'nde yol yapım çalışması başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda bölge güvenlik şeridiyle çevrildi, alana ise giriş-çıkışlar yasaklandı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi.

Ahmet Altay
 

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