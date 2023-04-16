Yol kenarına inen ayılar kamerada

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının artması ile kış uykusundan uyanan ayılar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kastamonu-Ankara karayolu üzerindeki 15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tünelinin yanına kadar inen ayıları gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yoldan aracı ile seyir halindeyken ayıları gören bir sürücü, durarak ayılara seslendi. Aracı fark eden ayılar ise yoldan uzaklaşarak ağaçların arasında gözden kayboldu.

Bedirhan Göksu - Vedat Yunus İkizoğlu

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