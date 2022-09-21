İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı

Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı
Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı

Nevşehir’de kontrolden çıkarak yol kenarına uçan otomobilin tekerlekleri koptu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Göreme yolunda meydana gelen kazada sürücüsü tespit edilemeyen 50 UH 120 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın etkisiyle savrularak yol kenarına uçan otomobilin tekerlekleri koparken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Asım Çapacı

İLGİLİ HABER
Mahallede çıkan kavga polisi alarma geçirdi Mahallede çıkan kavga polisi alarma geçirdi
İLGİLİ HABER
Kavgaya müdahale eden 3 polis yaralandı Kavgaya müdahale eden 3 polis yaralandı
İLGİLİ HABER
İki grup arasında yaşanan kavga hastanede ve karakolda bitti İki grup arasında yaşanan kavga hastanede ve karakolda bitti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.