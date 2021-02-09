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Yol kenarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Yol kenarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Yol kenarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yol kenarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi Bağlar Sokak mevkiinde yol kenarında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemeler neticesinde cesedin E.G. isimli kişiye ait olduğu ve başından vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde tamamlanan inceleme sonrasında E.G.'nin cansız bedeni Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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