Yol kenarında beklerken halk otobüsünün aynası başına çarptı

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi Malta Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 BR 224 plakalı halk otobüsü, cadde üzerinde bulunan durakta yolcu almak için durdu. Duran otobüsün yolcuların daha rahat otobüse binebilmesi için mevcut olan alçalma sistemi devreye girdi. Alçalan otobüsün aynası yol kenarında bekleyen Serkan A. isimli vatandaşın başına çarptı.

Aynanın çarpması neticesinde yaralanan Serkan A.'yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serkan A. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Murat Kanber - Harun Yıldız

