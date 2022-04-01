Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatih A. bir kuaförün önünde beklediği sırada motosikletli 2 kişi kaldırım üzerinden giderek ateş etti. 7 el ateş edilen Fatih A, bacağından tek isabet alarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Fatih A, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda kaldırımda motosiklet üzerinde iki şüphelinin ilerlediği ve daha sonra Fatih A'ya ardı ardına ateş etmeye başladığı görüldü. Yüzlerini gizleyen iki saldırganın bulunması amacıyla polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Fadıl Kösedağ