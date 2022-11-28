Yol kenarında ölü bulunan vatandaşa 9 aracın çarptığı ortaya çıktı

Olay, 23 Kasım'da Kastamonu-Taşköprü karayolu Ayvalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde A.A. isimli vatandaş yol kenarında ölmüş vaziyette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri A.A.'nın trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'ya çarptıktan sonra kaçtığı değerlendirilen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

81 saat boyunca güvenlik kameraları görüntülerini izlediler

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından 7 PTS, 58 Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameraları ve 9 güvenlik kamerası incelendi. Toplam 144 saatlik görüntüyü 81 saat boyunca dikkatli bir şekilde izleyen JASAT dedektifleri, kazanın yaşandığı saat diliminde olay yerinden geçtiği tespit edilen 48 aracı bularak tek tek inceledi.

JASAT'tan kaçamadı

Yapılan inceleme neticesinde A.A. isimli şahsa anayol üzerinde çarptıktan sonra ölümüne sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan aracın Z.T. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Kamera kayıtlarının incelenmesi ve detaylı çalışmalar esnasında 8 aracın daha A.A. isimli şahsa çarptığı tespit edildi. A.A.'ya çarptıktan sonra olay yerinden sis ve karanlıktan faydalanarak kaçan Z.T.'nin ara yollara saparak kaçtığı ve 3 gün boyunca gizlendiği belirlendi. Kaçan Z.T. isimli şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., tutuklandı.

Vedat Yunus İkizoğlu - Akif Doğan



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