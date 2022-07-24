İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı

Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı
Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı

Antalya’da şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir köy yakınında yol kenarındaki uçuruma düşen şahıs, UMKE ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı - Tıkla İzle

Olay, Konyaaltı ilçesi Çitdibi köyü yakınlarında yol kenarındaki uçurumda meydana geldi. Uçurumun dibinde Volkan Pınar'ın (26) yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Pınar için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri adeta seferber oldu. Ekipler halat yardımı ile aşağı inerek genci yukarı çıkardı. Pınar'ın kurtarılmasına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi.

Şahıs daha sonra sağlık görevlilerine teslim edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ertuğrul Gün

İLGİLİ HABER
Sel sularında UMKE ve AFADdan nefes kesen kurtarma operasyonu Sel sularında UMKE ve AFAD'dan nefes kesen kurtarma operasyonu
İLGİLİ HABER
Mahsur kalan öğrencileri UMKE ekibi kurtardı Mahsur kalan öğrencileri UMKE ekibi kurtardı
İLGİLİ HABER
Bingölde UMKE, 7 yaşındaki çocuk için karlı yolları aştı Bingöl’de UMKE, 7 yaşındaki çocuk için karlı yolları aştı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.