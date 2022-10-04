Yol kenarında yanan kuru otların ateşi seyir halindeki saman yüklü üç tırı küle çevirdi

Alınan bilgilere göre, Batman-Bismil karayolunda Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı İsalı köyünden presli saman balyalarını alan üç tır yola çıktı. Bismil istikametine seyir halinde ilerleyen saman yüklü tırlar, geçtikleri güzergahta yol kenarında yanan kuru otların rüzgarın etkisiyle samanlara sıçramasıyla tırlar alev aldı.
Abdulaziz Karataş - Osman Arslan - Mehmet Turgut Tayuzak
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