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Yol kenarında yanan kuru otların ateşi seyir halindeki saman yüklü üç tırı küle çevirdi

Yol kenarında yanan kuru otların ateşi seyir halindeki saman yüklü üç tırı küle çevirdi
Yol kenarında yanan kuru otların ateşi seyir halindeki saman yüklü üç tırı küle çevirdi

Batman-Bismil karayolunda presli saman balyaları ile yüklü üç tır, yol kenarında sıçrayan kıvılcımlar sonucu küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Batman-Bismil karayolunda Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı İsalı köyünden presli saman balyalarını alan üç tır yola çıktı. Bismil istikametine seyir halinde ilerleyen saman yüklü tırlar, geçtikleri güzergahta yol kenarında yanan kuru otların rüzgarın etkisiyle samanlara sıçramasıyla tırlar alev aldı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan - Mehmet Turgut Tayuzak

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