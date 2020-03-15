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Yol kenarındaki kayaya çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Yol kenarındaki kayaya çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Yol kenarındaki kayaya çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; akşam saatlerinde Cennet Tepesi istikametinden Devlet Hastanesi'ne istikametine gitmekte olan Adile Zaralı isimli sürücünün hakimiyetindeki 10 BAL 06 plakalı otomobil, güzergahta yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun kenarında bulunan bir kayaya çarparak takla attı. Kazada sürücüyü sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipleri çıkardı.

Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zaralı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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