Yol kontrolünde durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı



İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Mart günü ilçeye bağlı Eğridere Mahallesi'nde yol kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde içerisinde 2 kişinin bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda Roma Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 65 adet sikke ve 7 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Ali İhsan Çiftçi

