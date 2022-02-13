Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis fark etti

Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Ruşenler Sokak kesişimindeki ışıklı kavşakta, devriyeye çıkan polis ekipleri, yol ortasındaki kamyonetin hareket etmediğini fark edince incelemek için durdu. Direksiyon başında uyuklayan kamyonet şoförünün alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekiplerinin olay yerine ulaşması sonrası araçtan indirilen alkollü sürücü N.A'nın ehliyetine el konuldu.

“Çok rahat uyudum”

Gazetecilerin araçta uyudunuz mu sorusu üzerine şoför N.A, “Çok rahat uyudum. Hepinize iyi akşamlar. Güzel çekim yapın” diye cevap verdi.

Trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılan sürücü N.A'nın kullandığı kamyonet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka konuldu.

Hüseyin Tayyar