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Yol ortasında poşet dolu para buldu

Yol ortasında poşet dolu para buldu
Yol ortasında poşet dolu para buldu

Tekirdağ Çorlu’da duyarlı vatandaş, yol ortasında bulduğu poşet içinde 6 bin 500 lira parayı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Yol ortasında poşet dolu para buldu - Tıkla İzle

Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzerinde bisikletle ve yaya olarak gezintiye çıkan kapıcı Şükrü Uzun ve Tuncay Doğan isimli iki arkadaş, yol ortasında 6 bin 500 lira banknot para buldu. Duyarlılık örneği gösteren kapıcı iki arkadaş, parayı sayıp sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

"Kim olsa aynısını yapmalı"

‘İnsanlık ölmemiş' dedirten iki arkadaş, “Yolda gezintiye çıktığımız esnada poşet içinde para bulduk. Kapıcı arkadaşlar olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Kim olsa aynısını yapması gerekir. Parayı düşüren vatandaşımızın belki bu paraya ihtiyacı vardı. İnşallah bir nebze olsun faydamız olmuştur” şeklinde konuştular.
Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekiplerince teslim alınan para sahibine verilecek.

Hüseyin Tayyar
 

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