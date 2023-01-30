İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yol ortasında yürüyen alkollü kişileri dövdüler

Yol ortasında yürüyen alkollü kişileri dövdüler
Yol ortasında yürüyen alkollü kişileri dövdüler

Bursa'da alkolün etkisiyle yol ortasından yürüyen 2 kişiyi kimliği belirsiz kişiler darbetti. O anlar trafikteki vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Yol ortasında yürüyen alkollü kişileri dövdüler - Tıkla İzle

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında alkol alan 2 kafadar, alkolün etkisiyle Atatürk Caddesi üzerinde yürümeye başladı. Yoldan geçen araçların kornalarına ve sürücülerinin uyarılarına rağmen yolda yürümeye devam eden iki kafadarı, kimliği belirsiz kişiler darbetti. Alkolünde etkisiyle birlikte yerde yatan 2 kişiyi gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan iki kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Bozkurt

İLGİLİ HABER
Annesini bıçakladı, babasını darbetti Annesini bıçakladı, babasını darbetti
İLGİLİ HABER
İstanbulda trafik magandaları kamerada: Biri silahla darbetti, diğeri aynasını tekmeledi İstanbul’da trafik magandaları kamerada: Biri silahla darbetti, diğeri aynasını tekmeledi
İLGİLİ HABER
Kazada darbettiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar Kazada darbettiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.