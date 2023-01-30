Yol ortasında yürüyen alkollü kişileri dövdüler

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında alkol alan 2 kafadar, alkolün etkisiyle Atatürk Caddesi üzerinde yürümeye başladı. Yoldan geçen araçların kornalarına ve sürücülerinin uyarılarına rağmen yolda yürümeye devam eden iki kafadarı, kimliği belirsiz kişiler darbetti. Alkolünde etkisiyle birlikte yerde yatan 2 kişiyi gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan iki kişiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Bozkurt

İLGİLİ HABER Annesini bıçakladı, babasını darbetti

İLGİLİ HABER Kazada darbettiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.