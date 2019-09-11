Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi

Olay, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Namık Kemal İlkokulu önündeki merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem Güler isimli sürücü ailesi ve veteriner hekimden tedavi ettirdikleri minik köpeğiyle birlikte bulunduğu 34 GD 1254 plakalı otomobil ile sokak aralarından seyir halindeyken, Namık Kemal İlkokulu önündeki merdivenli sokağa girdi. Sokak zannettiği merdivenlerden bir anda sürüklenmeye başlayan otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sürücü, ailesiyle birlikte şok geçirdi.

Facianın eşiğinden dönüldü

İnişi uçurum olan merdivenli sokakta sürücü Ethem Güler, daha fazla sürüklenmeye karşı otomobili duvara çevirip durdurmak zorunda kalırken, adeta facianın eşiğinden dönülmüş oldu. 30 metrelik uçurum sonrası araçta bulunanlardan ölen ya da yaralanan olmaması rahat bir nefes aldırırken, sürücü Ethem Güler merdivenlerde devrilme tehlikesi geçiren otomobildeki yakınlarını kısa sürede araçtan çıkardı.

Saatlerce aracın üzerinde bekledi

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hayretler içerisinde kalıp durumu polis ekiplerine bildirirken, sürücü Ethem Güler ise merdivenlerde asılı kalan otomobilin üzerine çıkıp aracını dengede tutmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, otomobil olay yerine çağrılan çekiciye bağlanırken, sürücü rahat bir nefes alarak olduğu yerden indi. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla otomobil 30 metre sürüklendiği merdivenlerden çekildi.

“Burayı sokak zannettik”

Aracının üzerinde uzun süre bekleyen Ethem Güler, “Sokaklardan geliyoruz. Burayı sokak zannettik hiç gözükmüyor ki bir levha. Çoluk çocukla ailemizleyiz. Okul yanı zaten. Oradan sürüklenip zorla sıyırdık işte. Bizim suçumuz değil levhanın koyulmaması suçu. Daha fazla sürüklenmeyelim diye arabayı buraya vurmak zorunda kaldım. Karşısı uçurum olduğu için biz de kendimizi karşı duvara vurduk. Arabada çocuklarla eşimle bir de ayrıca ufak bir köpeğimiz vardı. Köpeği veterinerden getiriyorduk” dedi.

Halil Dağ - Volkan Kuru