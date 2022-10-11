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Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi

Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi
Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi

Bursa’da trafikte iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Bir anda boks maçına dönen kavgayı kontrol noktasında bulunan jandarma biber gazı kullanarak ayırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi - Tıkla İzle

Olay, İstanbul Bursa karayolu Gemlik ilçesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, E.A yönetimindeki araç, jandarma kontrol noktasını görünce dubalara çarpmamak için gaza basıp sağ tarafa geçmeye çalıştı. Bu esnada arkasından gelen başka bir sürücü korna çalarak E.A'nın önüne kırdı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle iki sürücü bir anda birbirlerine yumruk atmaya başladı. Bir anda boks maçına dönen kavgayı jandarma kontrol noktasından gelen bir görevli biber gazıyla ayırdı. Ringleri aratmayan o sahne araç kamerasına anbean yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk

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