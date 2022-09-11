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Yol üzerindeki lastik parçasına çarpınca 6 araç zincirleme kazaya karıştı

Yol üzerindeki lastik parçasına çarpınca 6 araç zincirleme kazaya karıştı
Yol üzerindeki lastik parçasına çarpınca 6 araç zincirleme kazaya karıştı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir otomobil yoldaki lastik parçasına çarpıp savrulunca 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Şirintepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CGK 974 plakalı Opel marka otomobil, seyir esnasında yol üzerindeki lastik parçasına çarptı. Çarpmanın neticesinde araç savrulurken arkadan gelen otomobiller de ani fren yaptı. Duramayarak birbirine çarpan toplam 6 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir sıkışma ya da yaralanma olmadığı tespit edilince itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Kazadan dolayı TEM Otoyolu'nda trafik, polis kontrolünde tek şeride düşürüldü. Bir süre yoğunluk ve kuyruklar oluştu

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Ekrem Ceylan - Mustafa Taşören

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