Yol verme kavgası kamerada

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcular araya girerek sürücüleri ayırdı. Ardından sürücüler yollarına devam ederken o anlar yolculardan birinin cep telefon kamerasına yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk - Abdullah Uğur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.