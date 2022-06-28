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Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta "Yol verme" nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca vatandaş sokak ortasına birbirine saldırırken, polis ekipleri olayı güçlükle ayırdı. Yaşanan o kavga anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Baglarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, "Yol verme" nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Olay ilerleyen dakikalarda büyüyerek kavgaya dönüşürken, ailelerinde dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İki aileden onlarca şahsın sokak ortasında birbirine saldırırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, dakikalarca süren kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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