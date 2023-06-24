Yol verme kavgasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Caddesi üzerinde yol verme nedeniyle H.K., G.K., G.K. ile K.F., S.F., R.F. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar olayın hemen ardından Saray çıkışı Sefaalan yolu üzerinde birbirleriyle silahlı, sopalı kavgaya tutuştu. Meydan savaşına dönen kavgada iki kişi çeşitli yerlerinden silahla yaralanırken 3 kişi ise vücutlarına aldıkları yumruk ve sopa darbeleriyle yaralandı. Olay yerine hemen çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini sıkılaştırırken, ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Fatih Kıray



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