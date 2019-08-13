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Yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü

Yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü
Yol verme tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü

Giresun’da yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 19 yaşındaki Kadir Aslan silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Dereli ilçesinin Yeşilkaya köyünde önceki gece meydana gelen yol verme tartışmasında kan aktı. Araçların geçişi sırasında 19 yaşındaki Kadir Aslan'ın kullandığı araç başka bir aracın dikiz aynasına çarptı, çarpmanın ardından çıkan tartışmada ismi öğrenilemeyen 55 yaşındaki adam 19 yaşındaki Kadir Aslan'a silahla ateş açtı. Olayın ardından yaralanan Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.  

Ercan Tarı

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