Yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol verme nedeniyle sürücüler arasında tartışma yaşandı. Kısa süre sonra araçlarından inen öfkeli şahıslar birbirine tekme ve tokatlarla saldırdı. Yoldan geçtiği esnada kavgayı gören polis ekipleri olaya hemen müdahale ederken, tarafları güçlükle ayırabildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu kameralarına yansıdı.

Hakan Polat

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