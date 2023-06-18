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Yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

Yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
Yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

İstanbul'da yol verme nedeniyle tartışan sürücüler, araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Tekme tokat kavga eden şahısları yoldan geçen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu kameralarına yansıdı.

Yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yol verme nedeniyle sürücüler arasında tartışma yaşandı. Kısa süre sonra araçlarından inen öfkeli şahıslar birbirine tekme ve tokatlarla saldırdı. Yoldan geçtiği esnada kavgayı gören polis ekipleri olaya hemen müdahale ederken, tarafları güçlükle ayırabildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu kameralarına yansıdı.

Hakan Polat

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